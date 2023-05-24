Вот чем полезна для здоровья низкоуглеводная диета

Выяснилось, что диета с очень низким содержанием углеводов сильнее остальных факторов повлияла на средний показатель систолического артериального давления. Также она способствовала большему улучшению уровня гликозилированного гемоглобина, большему снижению веса по сравнению с диетой DASH.

Более выраженное улучшение состояния при соблюдении диеты VLC (диета с очень низким содержанием углеводов) наблюдалось и у участников с гипертонией, предиабетом или диабетом 2 типа, избыточным весом или ожирением. И этот эффект был заметен в течение четырёх месяцев.

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