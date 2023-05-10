Вот что можно сделать, чтобы не ощущать постоянно голод на диете

Если вам хочется дольше оставаться сытым, но при этом позаботиться о фигуре, то ешьте яйца. Они считаются отличным источником жиров и белков. Есть их при этом можно в любое время дня.

Ещё одно полезное блюдо во время диеты - овсяная каша. В овсе много клетчатки, которая даёт ощущение сытости и облегчает снижением веса.

Лучшим диетическим перекусом считаются яблоки. Они довольно сытные, так как в них содержится большое количество клетчатки. А ещё они низкокалорийны, потому что в них много воды.