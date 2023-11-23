Вот что происходит с пенисом при старении

Вот что происходит с пенисом при старенииОб этих изменениях важно знать
Со временем все части тела стареют, и пенис не является исключением. Вот чего конкретно вам стоит ожидать.
Сейчас нет убедительных доказательств того, что длина и обхват вашего пениса будут естественным образом меняться с возрастом. Тем не менее бывают ситуации, связанные со старением, которые приводят к уменьшению длины полового члена. Это: ожирение, последствия операции на простате (временно), болезнь Пейрони. Длина эрегированного полового члена может становиться меньше из-за эректильной дисфункции, меньшей эластичности пениса.
По данным одного британского исследования, от эректильной дисфункции страдают от 15% мужчин в возрасте 50 лет и почти 90% мужчин старше 80 лет. Также увеличивался этот риск у тех, кто страдал какими-то болезнями, причём у людей, которые оценили своё здоровье как удовлетворительное или плохое, - более чем в два раза.
Среди других изменений, которые происходят с возрастом, - снижение чувствительности полового члена, что также уменьшает возбуждение. Эякуляция при старении задерживается и случается реже. С возрастом уменьшаются объём спермы и сила эякуляции, а время, необходимое для восстановления после эякуляции и возобновления сексуальной активности - увеличивается.
Для 33% мужчин в возрасте 70 лет достижение оргазма невозможно или «умеренно сложно».
Форма пениса с возрастом не меняется. Однако болезнь Пейрони встречается чаще по мере старения. Это состояние затрагивает 6,5% мужчин старше 70 лет и может вызывать кратковременную боль, длительную эректильную дисфункцию.
Недержание мочи, слабая струя мочи, проблемы с началом и остановкой мочеиспускания, никтурия (частое ночное мочеиспускание) чаще возникают с возрастом. Тяжёлую или умеренную форму эти симптомы имеют у почти 50% мужчин старше 65 лет и у 70% мужчин старше 80 лет.
Кроме того, эректильная дисфункция может указывать на такие серьёзные проблемы со здоровьем, как болезни сердца, высокое кровяное давление, диабет, расстройства нервной системы. Часто проблемы с работой нижних мочевыводящих путей связаны с сексуальной дисфункцией и могут увеличить вероятность развития инфекций мочевыводящих путей, хронического заболевания почек.
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