Вот что происходит с вашим здоровьем, когда вы пьёте колу

Вы можете испытывать скачки уровня сахара в крови. В стандартной банке колы содержится около 39 г сахара, а это примерно 77% от рекомендуемой суточной нормы. Несколько глотков этого напитка могут привести к резкому подъёму, а затем резкому спаду уровня сахара. Весь кофеин из колы усваивается при этом всего за 40 минут. Уже через час после употребления напитка человек захочет выпить ещё газировки и начнёт ощущать сонливость и раздражительность. Связано это ещё и с тем, что в коле нет полезных жиров, белков, клетчатки. Но кола может стать хорошим выбором для тех, кому нужно срочно поднять уровень сахара в крови.

Вы можете повысить вероятность развития диабета 2 типа. Результаты исследования 2010 года, опубликованного в Circulation, показали, что существует связь между употреблением подслащённых сахаром напитков и развитием ожирения и/или диабета 2 типа. То же самое касается колы, особенно если её пить регулярно и в больших количествах.

Вы можете столкнуться с разрушением и обесцвечиванием зубов. Как говорится в Международном журнале стоматологии, чем темнее газировка, тем выше вероятность, что она окрасит ваши зубы. Также высокое содержание сахара в коле может привести к кариесу и эрозии зубов. Кола отличается очень низким pH, и это приведёт при чрезмерном употреблении к декальцинации зубной эмали.