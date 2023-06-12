Вот к каким болезням приведёт пользование электрическими зубными щётками

Согласно данным бренда SURI, более трети пользователей электрических зубных щёток подвержены более высокому риску развития болезней дёсен. И это связано с тем, что они не меняют регулярно насадки.

Стоматологи рекомендуют менять насадку щётки каждые три месяца. Иначе это приведёт к неэффективной чистке зубов и к ухудшению состояния полости рта.