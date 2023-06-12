Вот к каким болезням приведёт пользование электрическими зубными щётками

Вот к каким болезням приведёт пользование электрическими зубными щёткамиПри условии, что вы будете редко менять насадки на них
Сегодня электрические зубные щётки популярны как никогда. Но важно ещё ими правильно пользоваться, чтобы не навредить здоровью.
Согласно данным бренда SURI, более трети пользователей электрических зубных щёток подвержены более высокому риску развития болезней дёсен. И это связано с тем, что они не меняют регулярно насадки.
Стоматологи рекомендуют менять насадку щётки каждые три месяца. Иначе это приведёт к неэффективной чистке зубов и к ухудшению состояния полости рта.
Также из-за старых насадок щёток может повыситься риск образования зубного налёта. Ещё это может способствовать появлению болезней дёсен и кариеса.
Всё больше научных данных показывает, что болезни дёсен могут быть связаны с серьёзными проблемами со здоровьем, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, деменцией.
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