Вот как иммунные клетки приводят к повреждению мозга

Команда учёных попыталась узнать, как себя ведут иммунные клетки, когда происходит повреждение мозга (демиелинизация). Для этого использовались модели животных.

Оказалось, что когда на более поздних стадиях повреждения мозга удаляются иммунные клетки (микроглия), то демиелинизация не меняется. Кроме того, микроглии при травме, связанной с рассеянным склерозом, и при болезни Альцгеймера очень похожи. Это означает, что иммунные клетки микроглии при повреждении белого вещества при рассеянном склерозе имеют характерные состояния и функции, схожие с теми, которые возникают при болезни Альцгеймера.

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