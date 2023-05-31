Вот как иммунные клетки приводят к повреждению мозга

Вот как иммунные клетки приводят к повреждению мозгаОбъяснили учёные
У человека в центральной нервной системе расположены крошечные клетки, которые отвечают за иммунную защиту головного и спинного мозга. Но иногда эти клетки начинают функционировать неправильно, и это приводит к нейродегенеративным заболеваниям. Например, к болезни Альцгеймера и рассеянному склерозу.
В ходе нового исследования специалисты из Университета Альберты обнаружили новые данные о том, как иммунные клетки изменяются и реагируют на травмы. Это может помочь в поиске методов защиты мозга человека в ситуациях, когда иммунные клетки начинают функционировать неправильно.
Команда учёных попыталась узнать, как себя ведут иммунные клетки, когда происходит повреждение мозга (демиелинизация). Для этого использовались модели животных.
Оказалось, что когда на более поздних стадиях повреждения мозга удаляются иммунные клетки (микроглия), то демиелинизация не меняется. Кроме того, микроглии при травме, связанной с рассеянным склерозом, и при болезни Альцгеймера очень похожи. Это означает, что иммунные клетки микроглии при повреждении белого вещества при рассеянном склерозе имеют характерные состояния и функции, схожие с теми, которые возникают при болезни Альцгеймера.
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