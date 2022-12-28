Вот как избежать обморожения зимой

Самыми уязвимыми к обморожению частями тела считаются уши, нос, пальцы ног и рук. Сначала вы можете ощутить боль и онемение, также у кожи может измениться при обморожении цвет: она станет красной, белой или синей. Если у вас появились при этом волдыри на руках, это может закончиться плохо. В самом худшем случае участок кожи может отмереть и вам понадобится операция по его удалению.

Наиболее подвержены риску обморожения некоторые люди с диабетом, те, у кого раньше были обморожения, очень маленькие дети или пожилые люди, те, чей организм обезвожен.

Поэтому при выходе на улицу в холод следите, что все необходимые участки кожи у вас закрыты. Не забывайте также пить достаточно воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.