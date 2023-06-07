Вот как избежать остеопороза в старости

Вот как избежать остеопороза в старостиВ США это заболевание поражает около 10 миллионов человек
При остеопорозе кости человека становятся очень ломкими и хрупкими. Причём настолько, что даже лёгкие нагрузки могут привести к перелому. Чаще всего такие переломы возникают в области бедра, запястья или позвоночника.
Остеопороз чаще встречается у женщин. И он же является основной причиной инвалидности пожилых женщин. Наибольшему риску подвергаются белые и азиатские женщины, пережившие менопаузу.
Наши кости постоянно обновляются, и в молодости это происходит быстро. После 20 лет процесс замедляется, а пик костной массы наступает в 30 лет. С возрастом костная масса теряется уже быстрее, чем наращивается.
Для поддержания здоровья костей на протяжении всей жизни нужны регулярные физические упражнения и правильное питание.
Также известно, что на развитие остеопороза оказывает влияние недостаток кальция. При низком потреблении кальция уменьшается плотность костей, раньше начинает теряться костная масса, возрастает риск переломов. Женщины и мужчины в возрасте 18-50 лет в день должны получать 1000 мг кальция. Когда женщинам исполняется 50 лет, а мужчинам - 70, это количество увеличивается до 1200 мг.
Способность организма усваивать кальций улучшает витамин D. Получить его можно от солнечного света.
Кроме того, замедлить потерю костной массы и укрепить кости помогут упражнения. Наибольшую пользу от них вы получите при регулярных тренировках на протяжении всей жизни. Сочетайте силовые упражнения с упражнениями на опору и равновесие.
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