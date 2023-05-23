Вот как лекарства от аллергии навредят вашим зубам

Вот как лекарства от аллергии навредят вашим зубамБудьте начеку
Если вы регулярно принимаете препараты от аллергии, то наверняка сталкиваетесь с сухостью во рту. По словам доктора Суламана Анвара, этот побочный эффект может привести к проблемам с зубами.
При приёме антигистаминных или противоотёчных средств у человека в качестве побочного эффекта может возникать сухость во рту. Стоматолог Суламан Анвар говорит, что это может способствовать возникновению проблем с зубами. Дело в том, что слюна жизненно важна для поддержания здоровья полости рта. Из-за лекарств от аллергии зубы могут стать более восприимчивыми к вредным бактериям и кариесу.
Если слюны во рту будет вырабатываться слишком мало, это приведёт к повышенному риску развития кариеса, заболеваний дёсен.
Чтобы избежать сухости во рту, пейте много воды, жуйте жвачку без сахара, избегайте алкоголя и кофеина. Также полезно в доме поставить увлажнитель воздуха.
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