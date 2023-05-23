Вот как лекарства от аллергии навредят вашим зубам

Если слюны во рту будет вырабатываться слишком мало, это приведёт к повышенному риску развития кариеса, заболеваний дёсен.

Чтобы избежать сухости во рту, пейте много воды, жуйте жвачку без сахара, избегайте алкоголя и кофеина. Также полезно в доме поставить увлажнитель воздуха.

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