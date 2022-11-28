Вот как лучше всего для здоровья мыть волосы

Вот как лучше всего для здоровья мыть волосыЭти советы дала стилист
Мытьё волос - важная процедура, особенно для женщин, у которых чаще всего волосы довольно длинные. При этом мало кто знает, как это делать правильно. Эксперт Бриттни Грей рассказала, каким способом мыть голову лучше всего.
Фото: Town&Country
По словам стилиста Бриттни Грей, во время мытья головы первое, что нужно сделать, - это намочить все волосы и кожу головы. После этого возьмите немного шампунь и вспеньте его руками.
Втирать шампунь нужно в волосы тщательно. Но на некоторых областях головы нужно сосредоточиться сильнее. Энергичнее всего необходимо втирать его в верхнюю часть головы, по бокам головы, в макушку и затылок. Ещё важно уделить внимание линии роста волос, так как в этой области тоже может скапливаться грязь.
Однако концы волос мыть шампунем не нужно. Для этого подойдёт кондиционер.
После нанесения шампуня на кожу головы смойте его обычной водой. Затем слегка промокните волосы полотенцем и нанесите на концы волос кондиционер. Для его лучшего распределения по волосам специалист предложила использовать расчёску с широкими зубьями.
Далее, перед тем как сушить волосы, тщательно смойте кондиционер.
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