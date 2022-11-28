Вот как лучше всего для здоровья мыть волосы

По словам стилиста Бриттни Грей, во время мытья головы первое, что нужно сделать, - это намочить все волосы и кожу головы. После этого возьмите немного шампунь и вспеньте его руками.

Втирать шампунь нужно в волосы тщательно. Но на некоторых областях головы нужно сосредоточиться сильнее. Энергичнее всего необходимо втирать его в верхнюю часть головы, по бокам головы, в макушку и затылок. Ещё важно уделить внимание линии роста волос, так как в этой области тоже может скапливаться грязь.