Вот как можно избежать изжоги после еды во время праздников

Вот как можно избежать изжоги после еды во время праздниковСледуйте этим рекомендациям
Кислотный рефлюкс после еды может быть очень неприятным. Гастроэнтеролог Эрик Чиоу дал несколько советов по поводу того, как справиться с симптомами рефлюкса и каких продуктов нужно избегать.
На самом деле каждый из нас в течение дня сталкивается с рефлюксом. Но чаще всего это происходит незаметно. У некоторых же людей рефлюкс может вызывать осложнения вроде воспаления пищевода, боль, изжогу, трудности с дыханием.
Обычно рефлюкс возникает у взрослых, но повлиять он может и на детей. Симптомы рефлюкса обычно появляются спустя 30-60 минут после еды.
Есть ряд продуктов, которые могут способствовать развитию рефлюкса. Это цитрусовые, острая пища, жирная пища, помидоры, шоколад, кофеин.
Чтобы не допустить появления рефлюкса, врач первым делом советует изменить образ жизни. В частности, лучше есть меньше кислой пищи, сократить потребление газированных напитков либо напитков с кофеином, жирных продуктов. Ещё старайтесь есть небольшими порциями и перекусывать. Перед сном желательно при этом ничего не есть.
Ели все перечисленные выше изменения нисколько не облегчают симптомы, то имеет смысл поговорить с лечащим врачом о лекарствах.