Вот как можно избежать изжоги после еды во время праздников

На самом деле каждый из нас в течение дня сталкивается с рефлюксом. Но чаще всего это происходит незаметно. У некоторых же людей рефлюкс может вызывать осложнения вроде воспаления пищевода, боль, изжогу, трудности с дыханием.

Обычно рефлюкс возникает у взрослых, но повлиять он может и на детей. Симптомы рефлюкса обычно появляются спустя 30-60 минут после еды.

Есть ряд продуктов, которые могут способствовать развитию рефлюкса. Это цитрусовые, острая пища, жирная пища, помидоры, шоколад, кофеин.