Вот как нескучно встретить Новый год дома

Небольшой домашний праздник. Соберитесь вместе с друзьями, приготовьте закуски, попойте песни или потанцуйте. Также вы можете все вместе под бой курантов загадывать желания.

Игры и смех. Подойдут для праздника шахматы, «Монополия», «Правда или действие», «Крокодил». Можете также вспомнить о видеоиграх или карточных играх.

Время для себя. Вовсе не обязательно встречать Новый год в компании. Вы можете посвятить всё это время себе: позаботиться о теле, волосах, украсить дом и помечтать о том, что вас ждёт.