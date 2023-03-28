Вот как перенастроить свой мозг, чтобы хорошо себя чувствовать по понедельникам

Вот как перенастроить свой мозг, чтобы хорошо себя чувствовать по понедельникамВ не одиноки, если ненавидите этот день недели
Мозг человека любит рутину и предсказуемость. Согласно научным исследованиям, при отсутствии рутины у человека ухудшается самочувствие, возникает психологический дистресс. Но есть способы приспособиться к рабочим будням после приятно проведённых выходных.
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Один из способов приспособиться к рабочим будням после выходных - создать распорядок, который будет включать в себя расписание на всю неделю. Полезно в одно и то же время делать определённые вещи. Например, смотреть телевизор, работать в саду, ходить в зал и т.п.
Когда у нас есть установленный распорядок, то жизнь в целом для нас становится более значимой.
Ещё очень важно наладить режим сна. Учёные обнаружили, что постоянное время сна может играть роль в улучшении самочувствия по понедельникам. Нельзя забывать также о длительности сна и о его качестве.
Если в выходные вы будете ложиться спать позже обычного или станете спать дольше, то это создаст несоответствие между вашими биологическими часами и социальными обязанностями. В результате в понедельник вы будете испытывать стресс.
Старайтесь сформировать определённое время отхода ко сну и пробуждения. Кроме того, избегайте сна в дневные часы.
В нашем отношении к подельникам некоторую роль могут играть гормоны. Уровни гормона стресса кортизола, как показывают исследования, у людей, которые работают полный рабочий день, выше всего по понедельникам и вторникам, а ниже всего - по воскресеньям. А ещё в будни, когда человек только просыпается, показатели этого гормона резко возрастают и его колебания в целом выше, чем в выходные. Чтобы от этого избавиться, нужно как можно быстрее активировать префронтальную кору. Один из наиболее эффективных способов добиться этого и снизить стресс - заниматься релаксацией. Особенно важно делать это по понедельникам. Вы можете практиковать осознанность, проводить время на природе, на улице и т.п. Дождитесь с утра, пока уровень кортизола естественным образом снизится (это происходит спустя примерно час после пробуждения), и потом проверяйте новости, соцсети.
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