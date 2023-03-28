Вот как перенастроить свой мозг, чтобы хорошо себя чувствовать по понедельникам

Один из способов приспособиться к рабочим будням после выходных - создать распорядок, который будет включать в себя расписание на всю неделю. Полезно в одно и то же время делать определённые вещи. Например, смотреть телевизор, работать в саду, ходить в зал и т.п.

Когда у нас есть установленный распорядок, то жизнь в целом для нас становится более значимой.

Ещё очень важно наладить режим сна. Учёные обнаружили, что постоянное время сна может играть роль в улучшении самочувствия по понедельникам. Нельзя забывать также о длительности сна и о его качестве.