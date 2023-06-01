Вот как по рукам и пальцам понять, что у вас рак кожи

Помимо этого, человек с раком кожи может столкнуться с открытыми язвами, которые не заживают до конца, или с бородавками. Повреждённые области обычно бывают окружены морщинистой, пигментированной или неэластичной кожей.

Обращайте особое внимание на поражения на коже, которые растут, кровоточат или совсем не заживают.

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