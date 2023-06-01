Фитнес и здоровье
11:41, 01 июня 2023
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Вот как по рукам и пальцам понять, что у вас рак кожи

При нахождении на солнце повышается риск развития этого заболевания

Самым распространённым типом рака кожи считается плоскоклеточная карцинома. В этом случае человек может столкнуться с незаживающим порезом или с инфекцией, которая никак не проходит.

Если обнаружить плоскоклеточный рак на самых ранних стадиях, то его можно успешно вылечить. Проявляться он может в виде незаживающего пореза, непроходящей инфекции, толстых, шероховатых и чешуйчатых пятен, которые кровоточат или покрыты коркой.

Вот как по рукам и пальцам понять, что у вас рак кожи
The Sun

Помимо этого, человек с раком кожи может столкнуться с открытыми язвами, которые не заживают до конца, или с бородавками. Повреждённые области обычно бывают окружены морщинистой, пигментированной или неэластичной кожей.

Обращайте особое внимание на поражения на коже, которые растут, кровоточат или совсем не заживают.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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