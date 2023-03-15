Вот как по руке понять, что у вас рак лёгких

Среди признаков рака лёгких могут быть пальцы, похожие по форме на барабанные палочки. При этом обращать внимание надо на правую руку. Хотя вообще кончики пальцев в размерах могут увеличиваться на любой руке.

Другой симптом рака лёгких - менее распространённый - это боль в плече, которая распространяется вниз по руке.