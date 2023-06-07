Вот как по состоянию кожи понять, что вам не хватает омега-3

Специалист назвала три симптома, связанных с состоянием кожи, которые указывают на недостаток омега-3. Это сухая, грубая и шелушащаяся кожа.

Среди других признаков дефицита омега-3 выделяют ломкость ногтей, головные боли, боли в животе.

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