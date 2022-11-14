Вот как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витамина В12

Ещё одним признаком дефицита В12 может стать глоссит. При таком состоянии на языке появляются ярко-красные пятна.

Также иногда люди при недостатке этого витамина жалуются на зуд, бледный цвет языка, проблемы с речью, жеванием, глотанием, появление на языке странных шишек и язв.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.