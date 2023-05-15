Вот как полнолуние влияет на психику человека

Если вы заметили, что ваш близкий «лунатит», то не будите его в таком состоянии, а отведите обратно в кровать. Известно, что лутатизмом страдают 15-20% детей, чаще всего - в возрасте от 4 до 12 лет. Что касается взрослых, то среди них лунатиков - 2-4%.

При этом причины лунатизма у взрослых и детей разные. У детей с этим можно бороться, если будить их за 15 минут до обычных проявлений болезни. Взрослые страдают этим заболеванием из-за посменной работы или из-за сильного стресса, употребления наркотиков.