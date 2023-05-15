Вот как полнолуние влияет на психику человека

Вот как полнолуние влияет на психику человекаИ что такое лунатизм
Лунатизм, или сомнамбулизм, считается нарушением сна. Если говорить совсем упрощённо, то в этом случае во сне пребывают лишь определённые части мозга. Поэтому человек может бродить по дому, брать вещи, разговаривать и не осознавать этого.
Если вы заметили, что ваш близкий «лунатит», то не будите его в таком состоянии, а отведите обратно в кровать. Известно, что лутатизмом страдают 15-20% детей, чаще всего - в возрасте от 4 до 12 лет. Что касается взрослых, то среди них лунатиков - 2-4%.
При этом причины лунатизма у взрослых и детей разные. У детей с этим можно бороться, если будить их за 15 минут до обычных проявлений болезни. Взрослые страдают этим заболеванием из-за посменной работы или из-за сильного стресса, употребления наркотиков.
Ряд научных исследований подтверждает, что во время полнолуния сон может быть более коротким и менее качественным. Всё дело в том, что в такие ночи больше звуков и света. Редко, но может встречаться при полнолунии увеличение нервозности, тревожности, эмоциональной нестабильности.
Также определённые научные работы демонстрируют, что полнолуние может оказывать влияние на смену депрессивной фазы на маниакальную. Встречается это при биполярном расстройстве. Также всё это может быть связано с ухудшением сна, нарушением циркадного ритма.
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