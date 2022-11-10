Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачу

Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачуНе игнорируйте эти симптомы
Специалист клиники Майо доктор Мэтью Толлефсон объяснил, к каким последствиям может привести нарушение функционирования простаты. И последствия эти на самом деле не самые приятные.
По словам доктора Мэтью Толлефсона, уролога-онколога из клиники Майо, у мужчин проблемы с простатой могут возникать по разным причинам. Один из примеров нарушения работы этого органа - увеличение размера простаты из-за рака.
Врач объяснил, что предстательная железа находится у мужчин вокруг уретры, чуть ниже мочевого пузыря. Кроме того, эта же железа отвечает за производство спермы.
Однако рак - это не единственная медицинская проблема, связанная с простатой. Доктор добавляет, что мужчины в основном мочатся через середину простаты. По мере того как этот орган становится больше, он также сдавливает струю мочи. В результате человеку становится тяжело опорожнять мочевой пузырь, также он начинает чаще ходить в туалет.
Похожие симптомы могут иметь и инфекции предстательной железы.
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