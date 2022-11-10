Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачу

По словам доктора Мэтью Толлефсона, уролога-онколога из клиники Майо, у мужчин проблемы с простатой могут возникать по разным причинам. Один из примеров нарушения работы этого органа - увеличение размера простаты из-за рака.

Врач объяснил, что предстательная железа находится у мужчин вокруг уретры, чуть ниже мочевого пузыря. Кроме того, эта же железа отвечает за производство спермы.