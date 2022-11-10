Фитнес и здоровье
14:06, 10 ноября 2022
1 мин.

Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачу

Не игнорируйте эти симптомы

Специалист клиники Майо доктор Мэтью Толлефсон объяснил, к каким последствиям может привести нарушение функционирования простаты. И последствия эти на самом деле не самые приятные.

Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачу

По словам доктора Мэтью Толлефсона, уролога-онколога из клиники Майо, у мужчин проблемы с простатой могут возникать по разным причинам. Один из примеров нарушения работы этого органа - увеличение размера простаты из-за рака.

Врач объяснил, что предстательная железа находится у мужчин вокруг уретры, чуть ниже мочевого пузыря. Кроме того, эта же железа отвечает за производство спермы.

Вот как понять, что у вас проблемы с простатой и вам нужно к врачу

Однако рак - это не единственная медицинская проблема, связанная с простатой. Доктор добавляет, что мужчины в основном мочатся через середину простаты. По мере того как этот орган становится больше, он также сдавливает струю мочи. В результате человеку становится тяжело опорожнять мочевой пузырь, также он начинает чаще ходить в туалет.

Похожие симптомы могут иметь и инфекции предстательной железы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров