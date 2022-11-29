Вот как понять, что вашему организму не хватает цинка

Особенно опасен недостаток цинка для беременных женщин. Дело в том, что в этом случае ребёнку может не хватать нужных для развития питательных веществ. Кроме того, дефицит цинка способен стать причиной импотенции у мужчин.

Больше всего подвержены развитию дефицита цинка пожилые люди и дети. Ещё сюда же, как показывают, можно отнести любителей алкогольных напитков.

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