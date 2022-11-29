Вот как понять, что вашему организму не хватает цинка

Вот как понять, что вашему организму не хватает цинкаНекоторые люди сильнее подвержены недостатку этого элемента
Цинк полезен для здоровья человека по многим причинам. Так, он помогает укрепить иммунную систему, благотворно влияет на рост ногтей и костей, играет немаловажную роль в заживлении тканей в организме и пр. Поэтому недостаток данного элемента может серьёзно сказаться на самочувствии человека.
Фото: Medical News Today
Эксперты отмечают, что есть несколько признаков, указывающих на недостаток в организме цинка. Среди данных симптомов - потеря веса без причины, ощущение хронической усталости, нехватка энергии, диарея, отсутствие аппетита, плохое обоняние и вкус, появление открытых ран на коже.
Любой из перечисленных выше симптомов может свидетельствовать о том, что вам может недоставать цинка.
Особенно опасен недостаток цинка для беременных женщин. Дело в том, что в этом случае ребёнку может не хватать нужных для развития питательных веществ. Кроме того, дефицит цинка способен стать причиной импотенции у мужчин.
Больше всего подвержены развитию дефицита цинка пожилые люди и дети. Ещё сюда же, как показывают, можно отнести любителей алкогольных напитков.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.