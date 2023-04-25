Вот как посещение сауны улучшит здоровье вашего сердца

В ходе недавнего исследования выяснилось, что физиологическая реакция на одно посещение сауны была одинаковой у молодёжи и взрослых среднего возраста. В этом исследовании участвовали 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также восемь мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. Все они в течение 40 минут (два раза по 20 минут) посещали сауну, где температура равнялась 80 градусов Цельсия.

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