Вот как посещение сауны улучшит здоровье вашего сердца

Вот как посещение сауны улучшит здоровье вашего сердцаЭто обнаружили учёные из Университета Бригама Янга в Юте
По словам исследователей, благодаря сауне у людей среднего возраста снижается кровяное давление. А ещё такая терапия снижает внутреннюю температуру тела сильнее, чем методы, которые использовались в более ранних научных работах.
Сауна - это разновидность пассивной теплотерапии. Этот метод стал популярным среди тех, кто хочет улучшить здоровье сердца.
Новое исследование было основано на более ранней работе учёных из Финляндии. В этой работе люди, которые посещали сауну часто и находились там не менее 19 минут или больше, реже сталкивались с болезнями сердца.
В ходе недавнего исследования выяснилось, что физиологическая реакция на одно посещение сауны была одинаковой у молодёжи и взрослых среднего возраста. В этом исследовании участвовали 10 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, а также восемь мужчин и женщин в возрасте от 50 до 64 лет. Все они в течение 40 минут (два раза по 20 минут) посещали сауну, где температура равнялась 80 градусов Цельсия.
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