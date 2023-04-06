Вот как после 40 лет перестраивается мозг человека

Вот как после 40 лет перестраивается мозг человекаЭто выяснили австралийские учёные
С возрастом в мозге происходят значительные структурные, функциональные, метаболические изменения. В результате у человека меняется поведение, мышление. Недавно учёные в обзоре, опубликованном в журнале Psychophysiology, описали, как связи в человеческом мозге меняются на протяжении всей жизни.
Фото: Research Gate
Учёные обнаружили, что у людей после 40 лет мозг начинает перестраиваться. В результате между сетями мозга образуется более крепкая связь. Специалисты полагают, что это приводит к менее гибкому мышлению, ухудшает реакцию торможения, числовое и словесное мышление. Все проанализированные исследования были основаны на результатах функциональной МРТ.
В то же время учёные не могут на 100% быть уверены в том, какие именно части мозга отвечают за изменения в познании. Связь действительно может быть, но доказать её трудно.
Глядя на данные проведённого исследования, можно сказать, что после 40 лет изменения в структуре происходят постепенно, а не резко. И этот процесс наблюдается каждое десятилетие.
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