Вот как после 40 лет перестраивается мозг человека

В то же время учёные не могут на 100% быть уверены в том, какие именно части мозга отвечают за изменения в познании. Связь действительно может быть, но доказать её трудно.

Глядя на данные проведённого исследования, можно сказать, что после 40 лет изменения в структуре происходят постепенно, а не резко. И этот процесс наблюдается каждое десятилетие.

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