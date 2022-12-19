Фитнес и здоровье
18:21, 19 декабря 2022
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Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюд

Это будет полезно для тех, кто придерживается диеты

Рождественский и новогодний ужин вовсе не обязательно должны быть калорийными. Есть способы сделать их более здоровыми и при этом насладиться пищей.

Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюд

Фото: ABC News

В индейке много витаминов B3 и B6, и это - хорошие новости. За счёт эти веществ ускоряется обмен веществ, а В6 даже предотвращает закупорке артерий.

Кроме того, белое мясо - полезнее, чем красное. Поэтому считается, что индейка и курица - хорошая замена баранины и говядины.

Однако те, кто сидит на диете, должны знать, что нужно избегать ножек и бёдер индейки. Именно эти части блюда содержат больше всего жира.

Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюд

Ещё один популярный продукт на праздничном ужине - жареный картофель. Вместо него худеющие могут съесть жареные кабачки, репу, морковь, редис. Причём приготовить эти овощи можно без масла.

Если вы всё-таки хотите насладиться жареными блюдами, то выбирайте способы приготовления, при которых используется низкокалорийный кулинарный спрей, а не масло.

Другой вариант - съесть смесь из обычного и сладкого жареного картофеля. Так организм получит много воды и клетчатки.

Один из способов снизить количество полученных за рождественским ужином калорий - это есть овощи. В неограниченных количествах вы можете употреблять цветную капусту, листовую капусту, брокколи.

Сосиски в беконе не имеют питательной ценности. Чтобы сделать эту закуску менее жирной, используйте колбаски из курицы или индейки либо заменители мяса.

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