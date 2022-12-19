Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюд

В индейке много витаминов B3 и B6, и это - хорошие новости. За счёт эти веществ ускоряется обмен веществ, а В6 даже предотвращает закупорке артерий.

Кроме того, белое мясо - полезнее, чем красное. Поэтому считается, что индейка и курица - хорошая замена баранины и говядины.

Однако те, кто сидит на диете, должны знать, что нужно избегать ножек и бёдер индейки. Именно эти части блюда содержат больше всего жира.