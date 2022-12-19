Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюд

Вот как сделать праздничный ужин более здоровым и не отказываться от любимых блюдЭто будет полезно для тех, кто придерживается диеты
Рождественский и новогодний ужин вовсе не обязательно должны быть калорийными. Есть способы сделать их более здоровыми и при этом насладиться пищей.
Фото: ABC News
В индейке много витаминов B3 и B6, и это - хорошие новости. За счёт эти веществ ускоряется обмен веществ, а В6 даже предотвращает закупорке артерий.
Кроме того, белое мясо - полезнее, чем красное. Поэтому считается, что индейка и курица - хорошая замена баранины и говядины.
Однако те, кто сидит на диете, должны знать, что нужно избегать ножек и бёдер индейки. Именно эти части блюда содержат больше всего жира.
Ещё один популярный продукт на праздничном ужине - жареный картофель. Вместо него худеющие могут съесть жареные кабачки, репу, морковь, редис. Причём приготовить эти овощи можно без масла.
Если вы всё-таки хотите насладиться жареными блюдами, то выбирайте способы приготовления, при которых используется низкокалорийный кулинарный спрей, а не масло.
Другой вариант - съесть смесь из обычного и сладкого жареного картофеля. Так организм получит много воды и клетчатки.
Один из способов снизить количество полученных за рождественским ужином калорий - это есть овощи. В неограниченных количествах вы можете употреблять цветную капусту, листовую капусту, брокколи.
Сосиски в беконе не имеют питательной ценности. Чтобы сделать эту закуску менее жирной, используйте колбаски из курицы или индейки либо заменители мяса.