Вот как сироп от кашля может навредить ребёнку

В сиропах от кашля содержатся активные ингредиенты. Причём они могут быть самыми разными в зависимости от эффекта. Они могут содержать средства, которые подавляют кашель, отхаркивающие компоненты и муколитики. Самыми опасными считаются лекарства с седативным действием. Особенно подвержены риску смерти или отравления из-за этих препаратов маленькие дети. Также подобные препараты могут вызвать гиперактивность и возбуждение.

Кроме того, доказательств эффективности и безопасности сиропов от кашля без седативных компонентов для детей тоже очень мало. Уже были случаи психоза и возбуждения, особенно при передозировке.