Вот как сироп от кашля может навредить ребёнку

Вот как сироп от кашля может навредить ребёнкуБудьте начеку
Всё больше научных исследований доказывают, что сироп от кашля не особо эффективен при лечении этого симптома. И всё чаще встречаются случаи отравления детей такими лекарствами.
В сиропах от кашля содержатся активные ингредиенты. Причём они могут быть самыми разными в зависимости от эффекта. Они могут содержать средства, которые подавляют кашель, отхаркивающие компоненты и муколитики. Самыми опасными считаются лекарства с седативным действием. Особенно подвержены риску смерти или отравления из-за этих препаратов маленькие дети. Также подобные препараты могут вызвать гиперактивность и возбуждение.
Кроме того, доказательств эффективности и безопасности сиропов от кашля без седативных компонентов для детей тоже очень мало. Уже были случаи психоза и возбуждения, особенно при передозировке.
Наиболее подвержены риску смертельной передозировки сиропов от кашля маленькие дети в возрасте до двух лет. При этом в Австралии специалисты не рекомендуют принимать такие сиропы детям младше шести лет.
В то же время для детей старшего возраста и для взрослых сиропы от кашля вполне безопасны. В целом такие сиропы можно давать детям в возрасте от шести до 11 лет, но перед этим нужно проконсультироваться с врачом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.