Фитнес и здоровье
16:15, 16 мая 2023
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Вот как сироп от кашля может навредить ребёнку

Будьте начеку

Всё больше научных исследований доказывают, что сироп от кашля не особо эффективен при лечении этого симптома. И всё чаще встречаются случаи отравления детей такими лекарствами.

В сиропах от кашля содержатся активные ингредиенты. Причём они могут быть самыми разными в зависимости от эффекта. Они могут содержать средства, которые подавляют кашель, отхаркивающие компоненты и муколитики. Самыми опасными считаются лекарства с седативным действием. Особенно подвержены риску смерти или отравления из-за этих препаратов маленькие дети. Также подобные препараты могут вызвать гиперактивность и возбуждение.

Кроме того, доказательств эффективности и безопасности сиропов от кашля без седативных компонентов для детей тоже очень мало. Уже были случаи психоза и возбуждения, особенно при передозировке.

Вот как сироп от кашля может навредить ребёнку

Campbell Station Dentistry

Наиболее подвержены риску смертельной передозировки сиропов от кашля маленькие дети в возрасте до двух лет. При этом в Австралии специалисты не рекомендуют принимать такие сиропы детям младше шести лет.

В то же время для детей старшего возраста и для взрослых сиропы от кашля вполне безопасны. В целом такие сиропы можно давать детям в возрасте от шести до 11 лет, но перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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