Вот как снизить вероятность быть укушенным клещом

Вот как снизить вероятность быть укушенным клещомСпециалисты дали пять советов
Укус клеща может быть опасным для человека. Из-за этого может развиться, например, болезнь Лайма. К счастью, если предпринимать определённые меры предосторожности, можно избежать укуса клеща.
Фото: RIVM
Эксперты перечислили несколько советов для тех, кто любит активный отдых, но опасается клещей.
Надевайте светлую одежду с длинными рукавами из плотной ткани. Так у клещей будет меньше площадь нацеливания. К тому же вы сразу же заметите так клеща на своей одежде. Обязательно при этом заправляйте штаны в носки, туфли или ботинки, чтобы клещи не попали под штанины.
Используйте средство для защиты от насекомых. Оно должно содержать ДЭТА, пикаридин, IR3535, масло лимонного эвкалипта (OLE), параментандиол (PMD) или 2-ундеканон. Обработайте также одежду и своё снаряжение средствами, которые содержат 0,5% перметрина.
Вернувшись с улицы, проверьте, нет ли на вас клещей. Клещи могут попасть в дом через одежду или домашних животных.
Проверьте наличие клещей на питомцах. Обсудите с ветеринаром, какие продукты для защиты от клещей нужны вашему питомцу.
Примите душ в течение двух часов после того, как пришли домой. Научные исследования показывают, что душ снижает риск заражения болезнью Лайма, может быть эффективным в снижении вероятности заражения другими болезнями.
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