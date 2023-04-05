Вот как снизить вероятность быть укушенным клещом

Надевайте светлую одежду с длинными рукавами из плотной ткани. Так у клещей будет меньше площадь нацеливания. К тому же вы сразу же заметите так клеща на своей одежде. Обязательно при этом заправляйте штаны в носки, туфли или ботинки, чтобы клещи не попали под штанины.