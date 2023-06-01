Вот как собаки могут помочь в больницах

Вот как собаки могут помочь в больницахЭто недавно узнали учёные
Новое исследование показало, что собаки в больничных учреждениях могут уменьшить нагрузку на персонал детских больниц и улучшить самочувствие пациентов. Причём важно, чтобы животные были специально обучены.
Собаки больничных учреждений - это специально обученные животные, работающие полный рабочий день в больницах и имеющие собственные обязанности. Именно они участвовали в новом исследовании, которое проводилось в детской больнице Сидзуока в Японии.
Собаки должны были посещать пациентов, ходить вместе с детьми на операцию, обнимать детей, чтобы помочь им заснуть.
73% сотрудников больницы в итоге сообщили, что собаки помогают пациентам лучше переносить процедуры и обследования. Столько же людей (тоже 73%) отметили, что эти питомцы также улучшают оказание паллиативной помощи (специализированная медицинская помощь людям с тяжелыми заболеваниями) тем, что успокаивают детей, страдающих неизлечимыми болезнями.
В исследовании отмечается, кроме того, что после объятий с собаками дети становились более общительными.