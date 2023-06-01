Вот как собаки могут помочь в больницах

Собаки больничных учреждений - это специально обученные животные, работающие полный рабочий день в больницах и имеющие собственные обязанности. Именно они участвовали в новом исследовании, которое проводилось в детской больнице Сидзуока в Японии.

Собаки должны были посещать пациентов, ходить вместе с детьми на операцию, обнимать детей, чтобы помочь им заснуть.