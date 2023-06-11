Вот как столовые приборы помогут вам похудеть

Но благодаря данной хитрости можно получить два эффекта. Во-первых, подавить импульсивные порывы во время еды. А во-вторых, просто сосредоточить внимание на пище.

Нужно для этого после того, как вы попробуете еду, откладывать столовые приборы и не прикасаться к ним вообще.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.