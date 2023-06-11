Вот как столовые приборы помогут вам похудеть

Вот как столовые приборы помогут вам похудетьЭтой хитростью поделился доктор Такафуми Кудо
Эксперт YouTube-канала «Диетическая поликлиника» Такафуми Кудо рассказал, как в снижении веса могут помочь столовые приборы во время приёма пищи.
Доктор Такафуми Кудо обычно советует своим пациентам сделать всего одну вещь, чтобы сбросить вес. Во время приёма пищи он рекомендует класть на стол приборы пять раз. Благодаря этому люди пережёвывают пищу тщательнее и в целом едят медленнее.
Но благодаря данной хитрости можно получить два эффекта. Во-первых, подавить импульсивные порывы во время еды. А во-вторых, просто сосредоточить внимание на пище.
Нужно для этого после того, как вы попробуете еду, откладывать столовые приборы и не прикасаться к ним вообще.
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