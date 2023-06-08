Вот как танцы укрепят здоровье людей старше 85 лет

В занятиях танцами приняли участие 685 человек, и они были старше 55 лет (средний возраст составлял 75 лет). Уроки танцев проходили каждую неделю в течение 12 месяцев.

Даже тем, когда уже за 85 лет, танец помогает стать более физически активными. Учёные также выяснили, что участники стали чувствовать себя после занятий танцами сильнее, увереннее и на несколько лет моложе.

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