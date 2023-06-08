Фитнес и здоровье
16:41, 08 июня 2023
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Вот как танцы укрепят здоровье людей старше 85 лет

У этого вида деятельности есть значительные преимущества

В ходе нового исследования учёные из Университета Лидса выяснили, что регулярные занятия танцами приносят пользу здоровью пожилых. Благодаря танцам люди старше 85 лет становятся более физически активными, больше общаются и восстанавливают связь с собой.

Исследователи из Школы биомедицинских наук Университета вместе с One Dance UK, Yorkshire Dance and darts, благотворительной организацией Донкастера, запустили проект Dance On. Оказалось, что даже люди старше 85 лет могут извлечь пользу из регулярных занятий танцами.

Вот как танцы укрепят здоровье людей старше 85 лет
University of Leeds

В занятиях танцами приняли участие 685 человек, и они были старше 55 лет (средний возраст составлял 75 лет). Уроки танцев проходили каждую неделю в течение 12 месяцев.

Даже тем, когда уже за 85 лет, танец помогает стать более физически активными. Учёные также выяснили, что участники стали чувствовать себя после занятий танцами сильнее, увереннее и на несколько лет моложе.

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