Вот как танцы укрепят здоровье людей старше 85 лет

Вот как танцы укрепят здоровье людей старше 85 летУ этого вида деятельности есть значительные преимущества
В ходе нового исследования учёные из Университета Лидса выяснили, что регулярные занятия танцами приносят пользу здоровью пожилых. Благодаря танцам люди старше 85 лет становятся более физически активными, больше общаются и восстанавливают связь с собой.
Исследователи из Школы биомедицинских наук Университета вместе с One Dance UK, Yorkshire Dance and darts, благотворительной организацией Донкастера, запустили проект Dance On. Оказалось, что даже люди старше 85 лет могут извлечь пользу из регулярных занятий танцами.
В занятиях танцами приняли участие 685 человек, и они были старше 55 лет (средний возраст составлял 75 лет). Уроки танцев проходили каждую неделю в течение 12 месяцев.
Даже тем, когда уже за 85 лет, танец помогает стать более физически активными. Учёные также выяснили, что участники стали чувствовать себя после занятий танцами сильнее, увереннее и на несколько лет моложе.
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