Вот как творог поможет при похудении

Если вы станете сочетать творог с употреблением большого количества овощей, цельнозерновых продуктов, растительных масел, то избавитесь от лишних килограммов. Особенно эффективно это будет вместе с тренировками. Результаты научных исследований показывают, что употребление в больших количествах белка и молочных продуктов, особенно в пременопаузу у женщин, помогает в снижении веса. За счёт линолевой кислоты в твороге можно усилить процесс сжигания жира в организме, а белок помогает подавить аппетит на долгое время.

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