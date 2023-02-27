Фитнес и здоровье
20:59, 27 февраля 2023
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Вот как творог поможет при похудении

Прежде всего, это низкокалорийный продукт

Обычно людям, которые придерживаются правильного питания, рекомендуют есть творог. Всё дело в том, что в его состав входит множество питательных веществ. Кроме того, известно, что творог помогает похудеть.

Вот как творог поможет при похудении

Фото: Health Digest

Разновидностей творога существует множество. Это и обыкновенный, и взбитый творог, и творог без лактозы, и т.п. Кроме того, этот продукт поможет вам сбросить вес.

Вот как творог поможет при похудении

Enotovyj

Если вы станете сочетать творог с употреблением большого количества овощей, цельнозерновых продуктов, растительных масел, то избавитесь от лишних килограммов. Особенно эффективно это будет вместе с тренировками. Результаты научных исследований показывают, что употребление в больших количествах белка и молочных продуктов, особенно в пременопаузу у женщин, помогает в снижении веса. За счёт линолевой кислоты в твороге можно усилить процесс сжигания жира в организме, а белок помогает подавить аппетит на долгое время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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