Вот как вы можете восстановиться после выгорания: пять способов

Представители клиники Майо отмечают, что факторами выгорания могут стать неблагополучная среда на работе, неопределённые ожидания от работы, дисбаланс между личной жизнью и работой. Усугубить ситуация может и пандемия.

Восстановление после выгорания может быть разным. Всё зависит от ваших особенностей и от того, какие методы вы считаете полезными. Вот несколько идей для восстановления.