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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 февраля 2024, 00:45
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Вот как здоровый образ жизни поможет вам защититься от деменции

Оказывается, в мозге человека создаётся «когнитивный резерв»
Эксперты рассказали, как здоровый образ жизни помогает защититься от деменции . Учёные проанализировали данные, полученные в результате вскрытия головного мозга 586 человек, которые в среднем дожили до 91 года. Выяснилось, что хорошее питание, регулярные физические упражнения и другие факторы способны обеспечить «когнитивный резерв», который защищает от негативных изменений, происходящих в мозге.

Давно известно, что определённый образ жизни связан со снижением вероятности развития деменции. Он включает в себя правильное питание, физические упражнения, отказ от курения и употребления алкоголя.

В рамках нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Neurology, команда специалистов проанализировали данные текущего проекта Rush Memory and Aging Project. Этот проект в течение 24 лет отслеживал образ жизни и психические функции в конце жизни 586 участников. Все из них после смерти пожертвовали свой мозг для вскрытия.

Вот как здоровый образ жизни поможет вам защититься от деменции
© HealthifyMe

Как и ожидалось, учёные обнаружили, что те, кто вёл здоровый образ жизни, с большей вероятностью сохраняли рассудок в старости. Выяснилось, что каждое увеличение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с повышением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни. Кроме того, даже если в мозгу таких людей появлялись белковые бляшки и клубки или нарушения сосудистой сети, всё равно их умственные способности оставались высокими.

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