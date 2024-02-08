Вот как здоровый образ жизни поможет вам защититься от деменции

Давно известно, что определённый образ жизни связан со снижением вероятности развития деменции. Он включает в себя правильное питание, физические упражнения, отказ от курения и употребления алкоголя.

В рамках нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Neurology, команда специалистов проанализировали данные текущего проекта Rush Memory and Aging Project. Этот проект в течение 24 лет отслеживал образ жизни и психические функции в конце жизни 586 участников. Все из них после смерти пожертвовали свой мозг для вскрытия.