Вот какие травмы вы можете получить, катаясь на лыжах или сноуборде

Вот какие травмы вы можете получить, катаясь на лыжах или сноубордеВрач дала несколько советов, как их избежать
Шанс получить травму во время катания на сноуборде или на лыжах можно снизить. Для этого нужно лишь соблюдать некоторые правила.
Фото: The Ski Gathering
По словам доктора Сабрины Савлани, врача спортивной медицины в UCLA Health в Лос-Анджелесе, чтобы кататься по снежным склонам без травм, нужно хорошо подготовиться к открытию сезона.
Для этого перед катанием на горных лыжах необходимо в течение шести недель тренировать сердечно-сосудистую систему. Сделать это можно при помощи бега, поездок на велосипеде, подъёма по лестницу, эллиптического тренажёра.
Если вы не катались уже пару лет, то проверьте, в порядке ли ваше снаряжение и крепления.
Чтобы избежать травм головы, нужно обязательно надевать на голову шлем. Кроме того, сотрясения мозга часто встречаются при катании и на лыжах, и на сноуборде.
Если вы начинающий или если давно не катались на лыжах, то возьмите один урок у профессионала.
При выборе маршрута учитывайте свои реальные способности и уровень физической подготовки.
Перед поездкой разомнитесь. Заранее убедитесь, что вы хорошо поели и выпили достаточно воды.
Если вы почувствовали, что устали, то лучше остановитесь.
Согласно статистике, женщины чаще получают травмы колена. Также разрывы передней крестообразной связки (ПКС) намного чаще встречаются именно у женщин по сравнению с мужчинами.
Из-за ботинок для сноуборда чаще возникают травмы, чем из-за лыжных ботинок. Кроме того, если вы упадёте с лыжными палками, то это может привести к разрыву локтевой коллатеральной связки, которая стабилизирует большой палец и позволяет его удерживать.
При катании на сноуборде встречается больше травм верхних конечностей, так как люди падают на вытянутые руки. У лыжников чаще возникают травмы нижних конечностей: растяжения, разрывы связок, переломы большеберцовых костей.
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