Вот какие травмы вы можете получить, катаясь на лыжах или сноуборде

Чтобы избежать травм головы, нужно обязательно надевать на голову шлем. Кроме того, сотрясения мозга часто встречаются при катании и на лыжах, и на сноуборде.

Если вы начинающий или если давно не катались на лыжах, то возьмите один урок у профессионала.

При выборе маршрута учитывайте свои реальные способности и уровень физической подготовки.

Перед поездкой разомнитесь. Заранее убедитесь, что вы хорошо поели и выпили достаточно воды.

Если вы почувствовали, что устали, то лучше остановитесь.

Согласно статистике, женщины чаще получают травмы колена. Также разрывы передней крестообразной связки (ПКС) намного чаще встречаются именно у женщин по сравнению с мужчинами.

Из-за ботинок для сноуборда чаще возникают травмы, чем из-за лыжных ботинок. Кроме того, если вы упадёте с лыжными палками, то это может привести к разрыву локтевой коллатеральной связки, которая стабилизирует большой палец и позволяет его удерживать.

При катании на сноуборде встречается больше травм верхних конечностей, так как люди падают на вытянутые руки. У лыжников чаще возникают травмы нижних конечностей: растяжения, разрывы связок, переломы большеберцовых костей.

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