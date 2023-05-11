Вот какой обед приведёт к сердечным приступам, инсульту и смерти

Вот какой обед приведёт к сердечным приступам, инсульту и смертиОб этом рассказал врач Майкл Грегер
Обед, состоящий из гамбургера, может плохо сказаться на вашем здоровье. И вот почему.
Гамбургер на обед может навредить здоровью по многим причинам. Это и насыщенные жиры, и высокий уровень соли, и наличие N-оксида триметиламина (ТМАО). По словам доктора Грегера, карнитин в мясе преобразовывается в кишечнике в триметиламин. Далее это вещество окисляется печенью до триметиламина, который может привести к сердечным приступам, инсультам, смерти.
Да и вообще любой вид обработанного мяса на обед (нарезанная индейка и курица, сосиски, бекон, салями, ветчина) будет не самым полезным выбором.
Согласно систематическому обзору специалистов из отдела здоровья населения Наффилда Оксфордского университета, каждые увеличение потребления обработанного мяса на 50 г повышают риск развития ишемической болезни сердца на 18%. В обработанном мясе много соли, из-за чего повышается кровяное давление. Также известно, что повышенное давление - общепризнанный фактор риска возникновения ишемической болезни сердца.
Ишемическая болезнь сердца также повышает вероятность возникновения инсульта.
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