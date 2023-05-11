Вот какой обед приведёт к сердечным приступам, инсульту и смерти

Да и вообще любой вид обработанного мяса на обед (нарезанная индейка и курица, сосиски, бекон, салями, ветчина) будет не самым полезным выбором.

Согласно систематическому обзору специалистов из отдела здоровья населения Наффилда Оксфордского университета, каждые увеличение потребления обработанного мяса на 50 г повышают риск развития ишемической болезни сердца на 18%. В обработанном мясе много соли, из-за чего повышается кровяное давление. Также известно, что повышенное давление - общепризнанный фактор риска возникновения ишемической болезни сердца.

Ишемическая болезнь сердца также повышает вероятность возникновения инсульта.

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