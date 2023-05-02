Вот почему для здоровья мозга так важен завтрак

В среднем мозг человека весит менее 1,5 кг и составляет примерно 2% от всего веса тела. При этом для работы мозга нужно 20% энергии, которую потребляет организм.

Полезнее всего для мозга орехи, зелень, рыба. А ещё для мозга важен сахар, так как из него он получает энергию. Точнее, из глюкозы. По этой причине нужно пополнять запасы энергии в течение дня через равные промежутки времени. Желательно даже через каждые три часа.