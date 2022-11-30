Вот почему гулять по снежному лесу так полезно для здоровья

Добровольцы до и после прогулки по снежному лесу оценивали своё тело. Оказалось, что даже 40-минутная прогулка на природе помогает лучше понять собственное тело. Также люди, которые получили высокие баллы за сострадание к себе, показали большее улучшение оценки своего тела.

К то же природа помогает избавиться от негативных мыслей, связанных с внешним видом, и перевести внимание на функции тела, а не на его красоту.

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