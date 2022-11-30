Вот почему гулять по снежному лесу так полезно для здоровья

Вот почему гулять по снежному лесу так полезно для здоровьяТакие прогулки могут изменить ваше отношение к своему телу
Впервые учёные обнаружили, что снежные прогулки на природе положительно влияют на психическое здоровье. В частности, они могут помочь вам по-другому посмотреть на своё тело.
Фото: Healthline
В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, учёные пришли к выводу, что заснеженный лес и прогулка по этому лесу могут положительно сказаться на вашем восприятии своего тела.
Само исследование проводилось зимой 2021 года. В нём приняли участие 87 женщин, их средний возраст равнялся 24 годам.
Добровольцы до и после прогулки по снежному лесу оценивали своё тело. Оказалось, что даже 40-минутная прогулка на природе помогает лучше понять собственное тело. Также люди, которые получили высокие баллы за сострадание к себе, показали большее улучшение оценки своего тела.
К то же природа помогает избавиться от негативных мыслей, связанных с внешним видом, и перевести внимание на функции тела, а не на его красоту.
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