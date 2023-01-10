Вот почему людям старше 40 лет опасно часто принимать антибиотики

Всего в исследование включено было более 6,1 миллиона человек. За период с 2000 по 2018 годы было диагностировано примерно 36 017 новых случаев язвенного колита, а также 16 881 случай болезни Крона.

Вне зависимости от возраста при приёме антибиотиков у людей была гораздо выше вероятность столкнуться с воспалительными заболеваниями кишечника. Однако выше всего риск был у пожилых. Люди в возрасте 10-40 лет имели 28-процентный риск, в возрасте 40-60 лет - 48-процентный, старше 60 лет - 47-процентный.

Причём чуть выше была вероятность развития болезни Крона. У группы 10-40 лет - 40 %, 40-60 лет - 62 %, старше 60 лет - 51 %. В зависимости от возрастной группы риск при каждом последующем курсе антибиотиков повышался на 11, 15 и 14 % соответственно. Самый высокий риск был у людей, которые пропили 5 и более курсов антибиотиков.

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