Вот почему нельзя сдерживать чихание: три опасные для здоровья причины

Во время чихания в организме резко повышается давление в носовых пазухах, носовой полости, глотке. И если сдерживать чихание, то это приведёт к ещё большему увеличению давления, что опасно для кровеносных сосудов.

По словам доктора Стюарта Сандерса, врача общей практики в Лондоне, чих может даже привести к разрыву аневризмы головного мозга.

Но если человек будет сдерживать чихание, то он может столкнуться с тремя последствиями для здоровья.

Прежде всего, из-за задержки дыхания у вас может резко повыситься кровяное давление.