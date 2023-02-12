Вот почему полезно принимать ванну каждый день

Согласно результатам исследования, в котором принимали участие около 30 тысяч человек 40-50 лет, при ежедневном принятии ванны снижается риск возникновения инсульта и инфаркта миокарда.

Купание оказывает на организм три вида воздействия. Это плавучий, тепловой и гидравлический. Самый важный из них - это тепловой. При расширении кровеносных сосудов улучшается кровоток, ускоряется метаболизм, уменьшается усталость. В итоге снижается нагрузка на сердце, а кровяное давление падает.

Полезнее всего принимать ванну следующим образом. Нужно купаться в течение 10 минут в воде, температура которой - 40 градусов Цельсия. Однако если вы погружаетесь только наполовину в воду, то время пребывания в ней увеличивается до 20 минут.

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