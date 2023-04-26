Вот почему пользоваться телефоном в ванной вредно для здоровья

Например, это кишечная палочка (вызывает диарею), стафилококк (поражает кожу), актинобактерии (приводят к туберкулёзу и дифтерии), цитробактерии (вызывают инфекции мочевыводящих путей), Enterococcus (вызывает менингит). К неприятным последствиям для здоровья человека могут также привести такие бактерии, как Klebsiella, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas и Streptococcus.

Помимо этого, учёные выяснили, что многие патогены на смартфонах зачастую устойчивы к антибиотикам. И это вызывает беспокойство, так как данные бактерии могут приводить к болезням, опасным для жизни.

При этом исследования показывают, что даже если вы протираете свой телефон антибактериальными салфетками или спиртом, то он всё равно может быть повторно заражён. То есть очищать подобным образом смартфон нужно регулярно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.