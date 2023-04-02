Вот почему после хорошего обеда хочется поспать

Вот почему после хорошего обеда хочется поспатьУ этого состояния есть физиологические причины
После плотного приёма пищи человек нередко сталкивается с усталостью, изнеможением, сонливостью. И это не просто так: подобным образом организм пытается сказать, что ему нужно для расщепления пищи больше энергии.
Фото: 180 Nutrition
Чем больше пищи вы съедите, тем больше энергии вашему организму нужно для её переваривания. Поэтому вы можете после плотного ужина или обеда почувствовать усталость.
Почему же организм вообще при переедании испытывает стресс? Есть несколько объяснений. Прежде всего, в этом случае повышается уровень инсулина и снижается уровень сахара. То есть на какое-то время энергии у вас становится меньше. Это провоцирует сонливость и чувство усталости.
Кроме того, при избытке инсулина выделяется гормон сна. В итоге вы ощущаете после этого головокружение и вялость.
Оказывает влияние на уровень энергии также качество продуктов питания. Определённые продукты заставляют вам чувствовать себя более энергичными. Лучше всего вообще сосредоточиться на разнообразной диете.
А ещё мозгу нужно какое-то время на то, чтобы дать желудку сигнал о том, что он уже наполнен. Поэтому ешьте медленнее, чтобы сократить количество потреблённых калорий.
Чтобы после еды не чувствовать себя сонным и уставшим, старайтесь не переедать, дробите приёмы пищи, употребляйте цельные и питательные продукты, как следует высыпайтесь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.