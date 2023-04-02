Вот почему после хорошего обеда хочется поспать

Чем больше пищи вы съедите, тем больше энергии вашему организму нужно для её переваривания. Поэтому вы можете после плотного ужина или обеда почувствовать усталость.

Почему же организм вообще при переедании испытывает стресс? Есть несколько объяснений. Прежде всего, в этом случае повышается уровень инсулина и снижается уровень сахара. То есть на какое-то время энергии у вас становится меньше. Это провоцирует сонливость и чувство усталости.

Кроме того, при избытке инсулина выделяется гормон сна. В итоге вы ощущаете после этого головокружение и вялость.