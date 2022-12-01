Вот почему спать днём каждый день - полезно для здоровья

По словам доктора Питера Г. Полоса, если вам хочется вздремнуть днём, то важно убедиться, что это не из-за хронического недосыпа.

Известно, что дневной сон после бессонной ночи может обеспечить несколько преимуществ. Например, он может вас сделать более внимательными и работоспособными.

Кроме того, согласно результатам одного научного исследования, дневной сон может снизить риск развития болезней сердца у тех, кто дремлет днём 2-3 раза в неделю.