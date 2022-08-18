Вот почему вам нужно есть зелёные овощи для здоровья кишечника

Для того чтобы выяснить, как хлорофиллин, который получают из пигмента, входящего в состав растений, влияет на кишечник, учёные провели несколько экспериментов. Участвовали в этих экспериментах мыши. Выяснилось, что приём хлорофиллина в качестве добавки уменьшал проявление колита и различных аномалий в кишечнике животных. Также потребление зелёных овощей и хлорофиллина может оказаться полезным для тех, кто страдает воспалительными заболеваниями кишечника.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.