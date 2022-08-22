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Вот почему вам обязательно нужно пить сливовый сок

В частности, сок красной сливы
Сливовый сок считается хорошим антиоксидантом. Специалисты советуют употреблять его в основном летом. Полезен и сок красной сливы. Вот пять причин, почему это так.
Вот почему вам обязательно нужно пить сливовый сок

В целом сок красной сливы может обеспечить организм водой и укрепить иммунитет. Кроме того, он даёт организму питательную ценность за счёт большого количества витаминов и минералов в своём составе. Вот чем ещё полезен такой сок.

  1. Выступает как источник антиоксидантов. В красных фруктах и овощах вообще содержится много антиоксидантов, которые помогают в естественном выведении токсинов из организма.

  2. Содержит витамины и минералы. Благодаря этому укрепляется иммунная система и человек в целом начинает себя чувствовать лучше.

Вот почему вам обязательно нужно пить сливовый сок

  1. Помогает пищеварению. Благодаря соку красной сливы вы улучшите обмен веществ и избавитесь от проблем с пищеварением. Также такой сок способствует работе кишечника, а это будет полезно для тех, кто страдает запорами. Ещё регулярно пить сливовый сок рекомендуется, если у вас расстройство желудка и вздутие живота, которое возникает из-за нерегулярного опорожнения кишечника.

  2. Приводит в норму холестерин. Сливовый сок, приготовленный в домашних условиях, поможет нормализовать уровень холестерина и послужит средством профилактики болезней сердца.

  3. Защищает от инфекций и воспалений. Этот сок устраняет воспаления и предотвращает развитие инфекций мочевыводящих путей. Кроме того, благодаря данному напитку ваши внутренние органы станут в целом работать лучше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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