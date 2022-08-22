Вот почему вам обязательно нужно пить сливовый сок

Помогает пищеварению. Благодаря соку красной сливы вы улучшите обмен веществ и избавитесь от проблем с пищеварением. Также такой сок способствует работе кишечника, а это будет полезно для тех, кто страдает запорами. Ещё регулярно пить сливовый сок рекомендуется, если у вас расстройство желудка и вздутие живота, которое возникает из-за нерегулярного опорожнения кишечника.