Вот при какой болезни опасно пить алкоголь

Артрит, или воспаление суставов, может проявляться в разных формах. Среди них, например, остеоартрит, подагра и др. Вот что происходит, когда вы при этом заболевании регулярно пьёте алкоголь.

Усугубляются симптомы артрита. Дело в том, говорит Сидней Грин, зарегистрированный диетолог, что алкоголь считается токсином, поэтому он способен спровоцировать развитие воспаления в организме. Это всё может негативно сказаться на самочувствии при артрите. Суставы могут начать болеть ещё сильнее при ревматоидном артрите, остеоартрите. Также спиртное может снижать эффективность многих лекарств, которые принимают при артрите.