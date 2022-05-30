Вот при какой болезни опасно пить алкоголь

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Вот при какой болезни опасно пить алкогольПоэтому нужно от него отказаться хотя бы частично
При некоторых заболеваниях пить спиртное нельзя. Исследования показывают, что одной из таких болезней является артрит.
Артрит, или воспаление суставов, может проявляться в разных формах. Среди них, например, остеоартрит, подагра и др. Вот что происходит, когда вы при этом заболевании регулярно пьёте алкоголь.
- Усугубляются симптомы артрита. Дело в том, говорит Сидней Грин, зарегистрированный диетолог, что алкоголь считается токсином, поэтому он способен спровоцировать развитие воспаления в организме. Это всё может негативно сказаться на самочувствии при артрите. Суставы могут начать болеть ещё сильнее при ревматоидном артрите, остеоартрите. Также спиртное может снижать эффективность многих лекарств, которые принимают при артрите.
- Могут возникать приступы подагры. Это случается, если употреблять пиво. Также приступы этого заболевания случаются, если пить смеси для коктейлей или газировку. Также множество исследований, включая опубликованное в American Journal of Medicine, демонстрируют, что вероятность приступов подагры сильно увеличивается в зависимости от того, сколько в напитках алкоголя.
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