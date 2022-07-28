Возможно, о таком напитке вы даже не слышали, но оно точно стоит того: восемь причин пить кокосовую воду

WebMD отмечает, что при регулярном употреблении кокосовой воды в день нужно выпивать по одной-две чашки. Из недостатков этого напитка выделяется высокое содержание натрия.

По словам диетолога Кейси Ваврек, нельзя пить слишком много кокосовой воды тем, кто страдает хроническим заболеванием почек. Дело в том, что в такой воде - много калия, а высокий уровень этого вещества в организме может привести людей с проблемами с почками к летальному исходу. Также осторожным нужно быть пациентам с повышенным кровяным давлением, говорит SF Gate.

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