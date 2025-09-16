Возраст и другие факторы, которые определяют потребность человека в физической активности

Генетическая изменчивость. Гены влияют на состав мышечных волокон, метаболизм, сердечно-сосудистую систему. Некоторые из нас могут быть от природы больше предрасположены к упражнениям на выносливость, а некоторые - к силовым тренировкам.

Скорость обмена веществ. Метаболизм у некоторых людей изначально выше, то есть они быстрее сжигают килокалории в состоянии покоя. Это влияет на расход энергии во время тренировок, тип и интенсивность упражнений, которые нужны для контроля веса и поддержания тела в форме.

Состав тела. У тех, кто имеет высокий процент сухой мышечной массы, могут быть иные показатели силы и выносливости, чем у людей с высоким уровнем жира.

Возраст. Дети и подростки имеют другие потребности, нежели взрослые и пожилые люди. Для двух последних важны, например, плотность костей и функциональные способности.