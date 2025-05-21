Возраст, семейный анамнез, этническая принадлежность: что больше всего влияет на развитие рака простаты

По научным данным, большая часть риска развития рака простаты сводится к трём факторам. Все они не поддаются контролю. Это возраст (резко возрастает риск после 50 лет, большинство диагнозов ставится мужчинам старше 70 лет), этническая принадлежность (вероятность развития рака простаты у темнокожих мужчин в два раза выше, чем у белых), семейный анамнез (если у отца, брата или деда был рак простаты, то риск выше; особенно если диагноз поставлен был родственникам до 60 лет).

Что касается образа жизни, то на сегодня нет убедительных доказательств того, что это влияет на вероятность развития рака простаты.

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