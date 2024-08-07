Врач дал советы по поддержанию здоровья кишечника

По словам доктора Виктора Чедида, гастроэнтеролога и эксперта по воспалительным заболеваниям кишечника, можно избежать проблем с кишечником, если следовать определённым шагам.

Правильно питайтесь. Оптимальная диета для этого — средиземноморская. Ключевую роль играют пищевые волокна: старайтесь их получать 30−40 г в день. Помимо этого, в состав средиземноморского рациона входят овощи, фрукты, цельные зерна, бобы, орехи и семена, оливковое масло.

Будьте активными. Физические упражнения поддерживают в норме иммунную систему и пищеварительный тракт. Добавьте спорт в повседневную жизнь.