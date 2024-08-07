Врач дал советы по поддержанию здоровья кишечника

Врач дал советы по поддержанию здоровья кишечникаОни помогут вам избежать воспалительного заболевания кишечника
По словам доктора Виктора Чедида, гастроэнтеролога и эксперта по воспалительным заболеваниям кишечника, можно избежать проблем с кишечником, если следовать определённым шагам.
Правильно питайтесь. Оптимальная диета для этого — средиземноморская. Ключевую роль играют пищевые волокна: старайтесь их получать 30−40 г в день. Помимо этого, в состав средиземноморского рациона входят овощи, фрукты, цельные зерна, бобы, орехи и семена, оливковое масло.
Будьте активными. Физические упражнения поддерживают в норме иммунную систему и пищеварительный тракт. Добавьте спорт в повседневную жизнь.
Поддерживайте психическое здоровье. Стресс может сильно повлиять на кишечник. Существуют научные данные, показывающие, что риски возникновения синдрома раздражённого кишечника, функциональной диспепсии, дисфункции тазового дна, запоров и других проблем с желудком выше у тех, кто столкнулся с травмой в детстве или в более позднем возрасте.
Оставайтесь гидратированными. Выпивайте не менее 8 чашек воды в сутки для оптимальной работы кишечника. Это важно для регулярного стула.
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