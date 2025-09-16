Врач-гастроэнтеролог рассказал, что он ест на завтрак каждый день

Опубликовано 16 сентября 2025, 15:001 мин.
Врач-гастроэнтеролог рассказал, что он ест на завтрак каждый деньЭто всего четыре продукта
Уилл Булсевич, доктор медицины, гастроэнтеролог и автор кулинарных книг, рассказал об одном из самых полезных для кишечника вариантов завтрака. Он состоит всего из четырёх ингредиентов.
По словам доктора Булсевича, они с женой каждый день с утра готовят смузи. Он состоит из смеси черники (свежей или замороженной), бананов, соевого молока, ростков брокколи. Положите все ингредиенты в блендер и перемешивайте всё, пока не получится однородная масса.
Кроме того, вы можете добавить к смузи немного молотых семян льна или конопли, грецких орехов. Они помогут вам оставаться всё утро сытыми и энергичными.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова