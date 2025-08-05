Врач-кардиолог рассказал, как прожить долгую и здоровую жизнь без хронических болезней

Что касается здоровья мозга, то Американская ассоциация по борьбе с инсультом в рекомендациях по первичной профилактике инсульта от 2024 года отмечает важность регулярных физических упражнений и избегания малоподвижного образа жизни. При этом риск возникновения инсульта повышается с увеличением времени, проводимого в сидячем положении в течение дня, а также с увеличением времени, которое вы проводите перед телевизором (особенно если это 4 и более часов в день).

По данным Общества борьбы с болезнью Альцгеймера, регулярные физические упражнения снижают вероятность развития деменции почти на 20%. В два раза выше этот риск у людей, которые занимаются спортом меньше всего, по сравнению с теми, кто выполняет физические упражнения больше всего.

Кроме того, есть доказательства, что регулярная физическая активность защищает от некоторых видов рака. Особенно это касается рака толстой кишки, молочной железы и эндометрия.

Наконец, физические упражнения улучшают качество жизни всех из нас, вне зависимости от состояния здоровья и возраста.

Американская кардиологическая ассоциация, Американское онкологическое общество и Министерство здравоохранения и социальных служб рекомендуют уделять физической активности минимум 150 минут в неделю (если это упражнения средней интенсивности) и 75 минут в неделю (если это упражнения высокой интенсивности). К умеренным упражнениям относятся быстрая ходьба (4-6 км/ч), парная игра в теннис или уборка двора граблями, к интенсивным - бег трусцой, бег или уборка снега.

Если говорить о количестве шагов, то новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало, что люди, которые проходили 2000 шагов в день, имели на 47% меньше вероятность смерти от любой причины, на 25% - риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, смерти от них - примерно на 50% ниже, вероятность развития деменции – на 38% ниже, смерти от рака – на 37% ниже, развития депрессии - на 22% ниже, а риск падений - на 28% ниже. Согласно новым данным, даже 7000 шагов в день дадут вам колоссальную пользу.

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